Шэрон Стоун удивила поклонников снимком с фингалом под глазом

Европейские каникулы обернулись для звезды неожиданной травмой. Шэрон Стоун проводит лето в Италии в компании своего сына Лэрда. Актриса делилась фотографиями живописных римских пейзажей, позировала на фоне местных достопримечательностей, но внезапно опубликовала снимок с ярко-фиолетовым синяком под глазом.

Шэрон Стоун Фото: Из личного архива Шэрон Стоун

Эта поездка была тяжёлой, но я выдержала, — пошутила Шэрон.

Стоун рассказала, что хотела расслабиться перед тем, как её сын пойдёт учиться в медицинский колледж. Подписчики звезды подметили, что мама дала парню отличный повод проверить себя на стойкость в ситуациях, когда дело касается необходимости оказать первую помощь.

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