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57-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит в бикини

57-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит в бикини
Сальма Хайек
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Актриса наслаждается солнцем. 57-летняя Сальма Хайек уже не раз доказывала, что умеет отдыхать и наслаждаться собой. Сейчас актриса взяла небольшую паузу от работы, поэтому всё свободное время посвящает заботе о себе. Хайек показала, как проводит каникулы у бассейна.

Для отдыха у воды звезда выбрала зелёно-розовое бикини с завязками на талии, которое выигрышно подчеркнуло её фигуру. Хайек отказалась от макияжа и укладки. На снимке Сальма загорает, лёжа на матрасе.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фото: Из личного архива Сальмы Хайек

Жду август, — подписала актриса.

Недавно 57-летняя Хайек приняла участие в эстафете передачи олимпийского огня. Впереди у актрисы ещё много интересных проектов, а сейчас – самое время для того, чтобы набраться перед этим сил.

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