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Эксперты рассказали, почему нельзя спать на большой подушке

Эксперты рассказали, почему нельзя спать на большой подушке
Почему нельзя спать на большой подушке
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Учёные предупреждают: это может негативно сказаться на здоровье. Избыточная высота и мягкость больших подушек могут вызывать боли в шее, спине и даже головные боли. Ортопеды объясняют, что такие подушки вынуждают голову находиться в неестественно высоком положении, что приводит к неправильному положению шеи и позвоночника.

Корейские исследования показывают, что люди, спящие на больших подушках, чаще страдают от болей и дискомфорта, а также подвержены риску храпа.

Решением проблемы может стать правильно подобранная подушка, которая соответствует вашему положению во время сна. Например, для тех, кто предпочитает спать на боку, рекомендуется выбирать более жёсткие подушки для лучшей поддержки шеи. Спящим на спине подойдут низкие подушки, тогда как те, кто спит на животе, могут вообще обойтись без неё.

Важно помнить, что подушка должна поддерживать естественное положение вашего тела, не нагружая позвоночник и не вызывая дискомфорта. Если утром вы часто просыпаетесь с болями в шее или спине, возможно, стоит задуматься о замене подушки на более подходящую модель.

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