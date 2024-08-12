Диетолог назвала удивительные преимущества хрена для здоровья

Хрен обладает множеством преимуществ для здоровья. Диетолог Аманда Ангел описывает наиболее важные питательные вещества этого корня.

Хрен содержит железо, цинк, калий, витамины С, В1 и В2, а также эфирные масла и различные растительные соединения, которые могут принести пользу для здоровья. Например, корень этого растения оказывает противовоспалительное действие благодаря растительному соединению синигрину, которое также содержится в брокколи и брюссельской капусте. Вещество снимает воспаление в мочевом пузыре, носовых пазухах и лёгких.

Также некоторые соединения хрена обладают противораковыми свойствами и антибактериальным действием.

Если употребление хрена не вызывает сильное жжение во рту, в носу и желудке, то можно есть его ежедневно. Следует соблюдать осторожность, если у вас проблемы с пищеварением, поскольку корень растения может усугубить симптомы.

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