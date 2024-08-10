Эксперт объяснил, что происходит с вашим телом в течение часа после отказа от сигарет

Многим курильщикам сложно отказаться от вредной привычки. Эксперт по никотину Маркус Линблад объяснил, что произойдёт через час, день, неделю, месяц и год после отказа от курения.

Один час. Частота сердечных сокращений может снизиться, как и артериальное давление, но тяга к никотину всё равно останется.

Один день. Через день без курения никотин покинет ваш организм. Могут появиться чувства раздражительности или беспокойства, поскольку будет казаться, что бороться с тягой к курению всё сложнее.

Одна неделя. Как только вы продержитесь неделю без курения, ваше тело больше не будет жаждать никотина. Однако останется психологическая зависимость. Способность организма циркулировать кровь уже начнёт улучшаться, вы можете заметить повышение уровня энергии и улучшение физических возможностей.

Один месяц. Одним из признаков курения сигарет является постоянный кашель, который мучает вас в течение всего года. Вы можете заметить, что постоянный кашель, чувство одышки или раздражающий хрип уменьшатся, поскольку также улучшится здоровье ваших лёгких.

Один год. Если вы продержитесь год без курения, риск сердечных заболеваний и инфаркта снизится на 50%, а функция лёгких улучшится как минимум на 10%.

10 лет. Вероятность умереть от рака лёгких на 50% ниже по сравнению с активным курильщиком сигарет. Риск рака мочевого пузыря, пищевода и почек тоже снизится.

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