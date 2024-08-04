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Эксперты рассказали, что можно есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом

Эксперты рассказали, что можно есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом
Что можно есть при проблемах с ЖКТ
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Кишечная инфекция часто сопровождается потерей аппетита, но, чтобы предотвратить обезвоживание организма, важно потреблять достаточное количество жидкости и питательных веществ. Эксперты рассказали, что можно есть при проблемах ЖКТ.

Если у вас есть жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота, диарея или боль в животе, важно есть мягкую и легкоусвояемую пищу, чтобы уменьшить нагрузку на организм. В этот период можно есть следующие продукты.

Сухари или тосты. Они обеспечивают энергией за счёт углеводов и помогают успокоить желудок.

Рис. Он легко переваривается и помогает закрепить стул, если у вас диарея.

Куриный бульон. Он богат жидкостью и солью, они компенсируют потерю жидкости в случае кишечной инфекции.

Фрукты. Бананы и яблоки являются домашним средством от кишечных заболеваний.

Овощи. Благодаря своим эфирным маслам фенхель успокаивает пищеварительный тракт. Подойдут также отварные кабачки или морковь.

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