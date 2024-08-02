Экстремальный забег: третья «Гонка героев» сезона стартует в Алабино

Около 3500 человек примут участие в «Гонке Героев» – экстремальном забеге с препятствиями, который пройдёт 10 августа на подмосковном полигоне Алабино.

В этом году у нас очень активный летний сезон: практически каждые выходные «Гонка Героев» проходит в одном из 15 городов по всей стране. Интерес к этому мероприятию настолько огромен, что в некоторых городах мы проводим несколько гонок за сезон, чтобы все желающие смогли принять участие и испытать себя на прочность. Августовский забег с препятствиями в Алабино — это третья в сезоне подмосковная «Гонка Героев», а следующая, заключительная, пройдёт в сентябре в Горнолыжном клубе Леонида Тягачёва. В этот раз мы традиционно увеличили количество слотов, но, кажется, что никогда не бывает достаточно. И это прекрасно: значит, что интерес к спорту только растёт, а люди всё чаще выбирают проводить свои выходные активно, — рассказал руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

Любителей экстремального спорта ждут трасса длиной 8,5 км и 30 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности: «двойное вращение», «лестница» и другие. Пройти их необходимо только за счёт силы рук, не касаясь земли.

Отдельную сложность трассе добавляют многочисленные рвы и преграды из воды и грязи, преодолевая которые нужно, например, проползти под сеткой или колючей проволокой. Кроме того, участникам предстоит преодолеть и свои страхи: чтобы пройти препятствие «проём из шин», следует пролезть в очень узкие проёмы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием станет подъём по канату на восьмиметровый «Эверест».

Пройти Гонку может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Программа мероприятия:

8:00 – открытие фан-зоны;

9:15 – официальная церемония открытия мероприятия;

9:30 – массовый старт;

9:50 (предварительно) – пресс-подход;

11:00 – старт Корпоративных команд;

14:30 – старт Командных взводов.