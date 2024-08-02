Том Круз может принять участие в невероятном номере на церемонии закрытия Олимпиады

Говорят, что актёр приехал в Париж ради сверхсекретного проекта. 62-летний Том Круз вовсю болеет за сборную США на Олимпийских играх, однако инсайдеры утверждают, что исполнитель главной роли в фильме «Миссия невыполнима» прибыл во Францию ещё и для того, чтобы принять участие в церемонии закрытия Игр.

Предположения о том, какой именно номер может показать актёр, звучат по-настоящему феерично. Одной из главных версий является такой сценарий: сначала Круз будет качаться на качелях на высоте рядом с французским флагом, а после – спустится на стадион. Вторая часть выступления будет показана на экране: на заранее записанном ролике актёр выпрыгнет из самолёта с парашютом и приземлится в Лос-Анджелесе, где пройдёт следующая летняя Олимпиада.

Вероятно, организаторы церемонии закрытия действительно готовят для зрителей особенные сюрпризы. С учётом масштаба открытия Игр, не исключено, что участие в финале соревнований примут самые неожиданные гости, как это произошло, например, с Селин Дион.

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