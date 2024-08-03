Редкие кадры: Эмма Хемминг показала подросших дочерей от Брюса Уиллиса

Жена актёра переживает о том, насколько быстротечно время. Брюс Уиллис – многодетный отец. У него есть трое дочерей от Деми Мур, а также дочери Мэйбл и Эвелин от Эммы Хемминг. Младшим девочкам уже 12 и 10 лет соответственно.

Эмма поделилась редкими кадрами с Мэйбл и Эвелин, а также порассуждала о том, что время бежит неумолимо быстро, оставляя все самые дорогие минуты в воспоминаниях.

Мэйбл и Эвелин Уиллис Фото: Из личного архива Эммы Хемминг

Не моргайте, так вы можете многое упустить, — написала звезда.

Хемминг вместе с девочками отправилась в короткую поездку в Нью-Йорк. Актриса старается не оставлять надолго своего супруга Брюса Уиллиса. С каждым днём состояние Крепкого орешка становится всё тяжелее, поэтому Эмма делает всё возможное, чтобы поймать каждое мгновение рядом с любимым.

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