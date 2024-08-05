В Москве состоялся Ночной забег: самые захватывающие фотографии события

9 тысяч атлетов пробежали по ночным улицам Москвы. В ночь с 3 на 4 августа в столице прошёл Ночной забег – самые массовые соревнования столицы, стартующие после захода солнца. Его участники пробежали 10 км по территории ОК «Лужники», Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а финальной точкой стала Большая спортивная арена.

Победителем Ночного забега среди мужчин стал Ринас Ахмадеев. Его результат составил 28 мин. 46 сек. Среди женщин первой финишную черту пересекла Алла Сидорова. Она преодолела 10 км за 33 мин. 31 сек.

Результаты Ночного забега:

Мужчины:

Первое место – Ринас Ахмадеев, 0:28:46;

Второе место – Дмитрий Неделин, 0:29:04;

Третье место – Андрей Стрижаков, 0:29:56;

Четвёртое место – Александр Ольков, 0:30:10;

Пятое место – Артур Бурцев, 0:30:16.

Женщины:

Первое место – Алла Сидорова, 0:33:31;

Второе место – Елена Седова, 0:34:05;

Третье место – Ульяна Андреева, 0:34:07;

Четвёртое место – Юлия Конякина, 0:34:30;

Пятое место – Анна Бойнова, 0:35:00.

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