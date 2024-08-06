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Инсайдер: сыну Анджелины Джоли предстоит долгое восстановление после ДТП

Инсайдер: сыну Анджелины Джоли предстоит долгое восстановление после ДТП
Анджелина Джоли с сыном Паксом Тьеном
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Неделю назад парень попал в ДТП. 20-летний Пакс Тьен оказался на больничной койке из-за аварии, которая произошла по его вине. Парень катался на электрическом велосипеде по Лос-Анджелесу и врезался в автомобиль перед ним. Скорая увезла сына Анджелины Джоли и Брэда Питта в клинику. Молодого человека выписали из больницы, однако ему ещё предстоит пройти серьёзное лечение.

Пакса выписали из отделения интенсивной терапии. Он перенёс тяжёлую травму, поэтому теперь у него начинается долгий и непростой путь восстановления и физиотерапии, — рассказал инсайдер.

По словам источника, Джоли ни на шаг не отходила от постели сына и была готова заплатить любые деньги, лишь бы он как можно скорее пошёл на поправку. Не меньше голливудской дивы переживает и её экс-супруг Брэд Питт. Актёр держит связь с сыном и поддерживает его всеми доступными ему методами.

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