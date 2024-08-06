Симона Байлз отпраздновала получение золота на Олимпиаде хот-догами и картофелем фри

Спортсменка показала праздничный ужин в честь своего очередного триумфа. На Олимпийских играх в Париже Симона Байлз, как и ожидалось, оказалась главной звездой сборной США. Гимнастка уже стала обладательницей трёх золотых медалей, и это не предел.

Симона рассказала, что отпраздновать победу ей довелось в столовой олимпийского городка. В честь грандиозного события она позволила себе немного ослабить режим и поужинать вредными хот-догами и картофелем фри.

Праздничный ужин Симоны Байлз Фото: Из личного архива Симоны Байлз

Если тут есть что-то вкусненькое, я это обязательно найду, — пошутила Байлз.

Кроме того, спортсменка поблагодарила близких и болельщиков за поддержку, отметив, что достигает высот во многом благодаря им. Гимнастка рассказала, что триумф в Париже заставил её задуматься об Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

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