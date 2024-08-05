Редкий семейный выход: Джон Траволта приехал на Олимпиаду в Париж с дочерью

Семья приехала поддержать сборную США. Джон Траволта и его дочь Элла Блю стали зрителями Олимпийских игр в Париже. Папа и дочь посетили соревнования по гимнастике, на которых Симона Байлз взяла очередное золото.

Джон Траволта с дочерью Эллой Блю Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

В последнее время Траволта не так часто появляется на публике, однако 70-летний актёр не мог упустить возможность поддержать спортсменов своей страны. Он приехал на стадион в синих джинсах, водолазке и в классическом чёрном пиджаке. 24-летняя Элла Блю выбрала элегантный образ во французском стиле, главной изюминкой которого стал берет.

Семья Траволта с замиранием сердца наблюдала за выступлением Симоны Байлз, а когда стало понятно, что гимнастка вновь завоевала золотую медаль, разразилась громкими аплодисментами. Джон и Элла Блю точно знают, когда нужно устраивать день папы и дочери, чтобы он наверняка оказался запоминающимся.

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