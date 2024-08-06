Aerosmith взяли паузу в карьере из-за повреждения голосовых связок вокалиста группы

Легендарная рок-группа больше не будет давать концерты. Коллектив Aerosmith сделал официальное заявление о том, что в связи с непредвиденными обстоятельствами вынужден прекратить гастрольную деятельность. В начале 2023 года группа отправилась в свой прощальный тур, однако во время одного из первых концертов солист бэнда 76-летний Стивен Тайлер повредил голосовые связки.

Как известно, голос Стивена – уникальный инструмент, не похожий ни на один другой. Он потратил месяцы на то, чтобы вернуть всё на место после травмы. Мы видели, как ему тяжело, хотя рядом постоянно находились блестящие врачи. К сожалению, сейчас очевидно, что полное восстановление его голосовых связок невозможно, — говорится в заявлении группы, опубликованном в их социальных сетях.

Артисты поблагодарили поклонников за поддержку и призвали их не расстраиваться, ведь музыка Aerosmith продолжит жить в их сердцах и на записях. Теперь Тайлер может полноценно сосредоточиться на своём здоровье и отдохнуть после напряжённого гастрольного графика.

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