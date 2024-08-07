Джеки Чан пришёл на ковровую дорожку кинопремии с двумя плюшевыми пандами

Актёр точно знает, как умилить поклонников. 70-летний Джеки Чан стал почётным гостем церемонии закрытия кинопремии Hundred Flowers Awards, прошедшей 5 августа в китайском Чэнду. Несравненный Чан прибыл на ковровую дорожку не один, а в компании сразу двух плюшевых панд.

Джеки Чан Фото: VCG via Getty Images

Очаровательные пушистики уже не первый год путешествуют с Джеки по миру, а также вместе с ним появляются на различных светских мероприятиях. Актёр даже дал игрушкам имена: Ла и Зи. Папарацци регулярно фотографируют Чана с ними на прогулках, в аэропорту и в других местах.

Для церемонии закрытия престижной кинопремии актёр выбрал классический костюм розового оттенка в китайском стиле и белые кроссовки на массивной подошве. Последние, к слову, являются писком этого сезона.

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