«Чемпионат» провёл спортивные выходные в «Лужниках» на Пикнике «Афиши»

Развлекательная зона портала и Федерации регби России стала главной спортивной точкой. 3 и 4 августа «Чемпионат» принимал гостей в рамках Пикника «Афиши». На спортивно-развлекательной площадке, созданной совместно с Федерацией регби, сайт организовал настоящие соревнования по регби, зону с виртуальными играми и лаунж.

Кроме того, гости с фотографировались с главным трофеем чемпионата России по регби, получили автографы от игроков сборной России и изучали основные регбийные приёмы. А главные любители спорта приняли участие в розыгрыше билетов на финал Кубка России по регби, игровой футболки и мяча.

Пикник «Афиши» стал главным местом притяжения этих выходных, ведь на его территории развернулись десятки развлекательных зон на любой вкус. Баскетбол, шахматы, парусное ремесло, хорошая музыка – лишь часть того, что организаторы подготовили для гостей.

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