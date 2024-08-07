Победительницу конкурса «Мисс США — 2024» назвали худшей за всю историю

Жители Штатов уверены, что девушка недостойна представлять страну на международном конкурсе. 73-й обладательницей титула «Мисс США» стала Альма Купер. 22-летняя уроженка Мичигана обошла 49 конкуренток. Она будет представлять Соединённые Штаты на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024», который пройдёт в Мексике.

Альба с отличием окончила университет и получила магистерскую степень в Стэнфорде. Девушка работает специалистом по обработке данных и называет свою жизнь американской мечтой. Не успела Купер насладиться радостью от победы, как в Сети на неё обрушилась огромная волна критики.

Зрители назвали Альбу «худшей Мисс США» за всё время, а некоторые даже усомнились в честности конкурса. «Слабо верится, что она была самой красивой из всех», «Там были конкурсантки гораздо более достойные», «Мы точно смотрели одну церемонию? Победить должна была другая», — пишут пользователи Сети.

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