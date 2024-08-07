Виктория Бекхэм поразила подписчиков своими мышцами на новом фото из Италии

Дизайнер проводит лето в Италии. Семья Бекхэм уже больше месяца живёт на собственной яхте, путешествуя по побережью страны. Ужины на роскошных виноградниках нисколько не сказываются на фигуре Виктории, которая даже во время отпуска не позволяет себе лишнего.

Виктория Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм публикует много фотографий отдыха, а одна из них особенно заинтересовала поклонников его семьи. На ней супруга футболиста сидит в итальянском ресторанчике в чёрном топе с большим вырезом и элегантно обмахивает себя веером.

Подписчики Бекхэма обратили внимание на руки Виктории. Поклонники восхитились рельефностью мускулов дизайнера, а некоторые даже попросили её продемонстрировать свои тренировки. «Какие утончённые, но в то же время накачанные руки. Впервые вижу такие», «Виктория держит себя в форме даже на отдыхе», «Удивительная женщина», — пишут фолловеры.

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