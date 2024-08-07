Китайская молодёжь скупает парики из-за массового облысения

Интерес к накладным прядям в стране с прошлого года увеличился в два раза. Исследование, проведённое китайскими аналитиками, показало неутешительные результаты. Более 70% париков на местном рынке покупается людями моложе 30 лет. Данное явление связывают с массовым облысением местного населения.

Опрос национальной комиссии по здравоохранению подтвердил, что примерно каждый шестой житель Китая страдает от облысения, а 80% из этого числа впервые сталкивается с проблемой потери волос до 30 лет. При этом ситуация касается как мужчин, так и женщин.

Оставшийся процент потребителей – молодёжь, открытая к экспериментам с внешностью и стремящаяся к более высоким стандартами красоты. Такие покупатели приобретают накладные локоны для съёмок, тематических вечеринок или съёмки видео.

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