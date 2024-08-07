Блейк Лайвли пришла на премьеру фильма в ослепительном платье Бритни Спирс

Актрисе удалось повторить культовый образ из нулевых. На днях состоялась премьера фильма «Всё закончится с нами» с Блейк Лайвли в главной роли. На ковровую дорожку в честь этого события звезда пришла в утончённом образе от Versace. Наряд Блейк удивительно напоминает платье лесной феи.

Блейк Лайвли Фото: Cindy Ord/Getty Images

Именно в этом платье в 2002 году на одной из ковровых дорожек появилась Бритни Спирс. Лайвли призналась, что долго не могла решиться на то, чтобы воссоздать легендарный образ певицы. И всё же наряд, украшенный бабочками, цветами и блёстками, идеально подошёл актрисе.

Это настоящее платье Бритни! Оно определённо должно находиться в Смитсоновском институте или в каком-нибудь модном музее. Но оно на мне, и я чувствую себя невероятно счастливой, — поделилась с журналистами Лайвли.

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