Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк назвала чудом своё выздоровление после тяжёлой болезни

«Была на краю света»: звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк рассказала о своей тяжёлой болезни
Эшли Парк
Аудио-версия:
Комментарии

В начале года актриса оказалась в реанимации. 33-летняя Эшли Парк в новом интервью рассказала, что попала в больницу прямо во время отдыха на Мальдивах, поэтому во многом её выздоровление можно назвать чудом.

Я была на краю света, и как только я туда попала, то заболела тонзиллитом. Всё пошло наперекосяк. Меня перевозили из разных больниц, и в итоге мне пришлось лететь спецбортом в Париж, так как туда было добраться гораздо проще, чем, например, в Лос-Анджелес. На самом деле я чувствую себя счастливчиком, поскольку только чудо могло меня спасти, — рассказала Эшли.

По словам Парк, новость о том, что у неё септический шок, перечеркнула всё. Потребовались месяцы для того, чтобы актриса хотя бы встала на ноги, не говоря уже о рабочем процессе, который ей пришлось отложить на неопределённый срок.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Aerosmith взяли паузу в карьере из-за повреждения голосовых связок вокалиста группы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android