«Была на краю света»: звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк рассказала о своей тяжёлой болезни

В начале года актриса оказалась в реанимации. 33-летняя Эшли Парк в новом интервью рассказала, что попала в больницу прямо во время отдыха на Мальдивах, поэтому во многом её выздоровление можно назвать чудом.

Я была на краю света, и как только я туда попала, то заболела тонзиллитом. Всё пошло наперекосяк. Меня перевозили из разных больниц, и в итоге мне пришлось лететь спецбортом в Париж, так как туда было добраться гораздо проще, чем, например, в Лос-Анджелес. На самом деле я чувствую себя счастливчиком, поскольку только чудо могло меня спасти, — рассказала Эшли.

По словам Парк, новость о том, что у неё септический шок, перечеркнула всё. Потребовались месяцы для того, чтобы актриса хотя бы встала на ноги, не говоря уже о рабочем процессе, который ей пришлось отложить на неопределённый срок.

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