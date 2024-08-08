Деми Мур вдохновила поклонников фотографиями, сделанными во время семейного отдыха

Актриса наслаждается каникулами с близкими. Этим летом Деми Мур не поехала в экзотическое путешествие и отказалась от отдыха на райском пляже. Она проводит лето в окружении семьи. Звезда гуляет, ездит на озеро и устраивает пикники вместе со своими дочерями Таллулой, Скаут и Румер, внучкой Луэттой, бывшим мужем Брюсом Уиллисом, его супругой Эммой Хемминг и их детьми.
Мур поделилась милыми фотографиями своих летних будней. На кадрах счастливая Деми позирует одна и с дочерью во время пикника. Глядя на снимки, трудно поверить, что на них изображена известная актриса.
Деми Мур
Фото: Из личного архива Деми Мур
Устраиваем пикник, слушаем великолепный оркестр и наслаждаемся величественными горами Айдахо, — подписала кадры Мур.
Деми Мур с дочерью
Фото: Из личного архива Деми Мур
Поклонники актрисы пришли в восторг от того, насколько уютная атмосфера царит во время её отдыха с семьёй. Многие отметили, что взяли пример с Деми и отправились на пикник вместе со своими близкими и друзьями.
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