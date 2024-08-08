Названа главная причина, по которой россияне ходят в спортзал

Большинство посетителей залов приходит туда не ради стального пресса. Опрос «Авито Услуг» показал, что основная часть людей, которые занимаются фитнесом, делают это исключительно в оздоровительных целях (62% из общего числа опрошенных).

На втором месте причин – стремление улучшить свою физическую форму (59%), а на третьем – желание скорректировать вес (42%). При этом внушительный процент опрошенных регулярно занимается в спортивном зале для того, чтобы стать более сильным и выносливым, а также повысить уверенность в себе.

Самым популярным видом спорта, согласно опросу, оказались фитнес и йога. Чуть реже россияне занимаются растяжкой и кардиотренировками, а вот силовые нагрузки наименее популярны среди респондентов. Кроме того, данные указывают на то, что большая часть посетителей спортивных занятий готова платить за них до 5 тысяч рублей.

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