Кейт Миддлтон установила для всей семьи правила, чтобы повысить качество жизни

Принцесса уверена, что эти принципы важны для сохранения гармонии. Королевский биограф Роберт Джобсон заявил, что сразу же после свадьбы с Уильямом Кейт Миддлтон строго расставила свои границы. Она не собиралась «геройствовать» ради выполнения возложенных на неё королевских обязанностей, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу.

Так, например, Кейт настояла на том, что имеет право на получение отпуска после рождения ребёнка. Миддлтон твёрдо убеждена в том, что время, которое она провела с детьми вдали от СМИ и любопытных глаз, пошло на пользу всей её семье.

Кроме того, когда стал известен диагноз принцессы, она сразу же изменила приоритеты и решила, что будет посвящать время исключительно своему здоровью, строго соблюдая все рекомендации врачей, избегая необходимости постоянно появляться на публике.

Третье правило принцессы гласит, что она, её муж и дети будут жить вдали от городской суеты, чтобы в любой момент иметь возможность уединиться. Для Миддлтон крайне важно, чтобы её сыновья и дочь свободно могли гулять на улице и расти как обычные дети.

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