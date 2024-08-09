Кортни Кардашьян раскрыла способы облегчить путешествие с маленьким ребёнком

Кортни Кардашьян и её супруг Трэвис Баркер стали родителями всего девять месяцев назад, однако даже это не является для них уважительной причиной для того, чтобы сидеть на месте. Трэвис активно гастролирует со своей рок-группой, а Кортни периодически прилетает в города, где он выступает.

Конечно, во всех путешествиях Кардашьян сопровождает маленький Роки. Специально для поездок она обзавелась арсеналом гаджетов, которые значительно упрощают жизнь мамы и ребёнка. Так, например, у Кортни есть сразу две коляски для Роки – классический вариант и более облегчённый, который особенно удобен для перелётов.

Кроме того, вместо обычных подгузников Кардашьян использует многоразовый памперс. Такая инициатива, по словам теледивы, помогает поддерживать экологию, а также делает переодевание малыша более комфортным. По словам Кортни, большое количество дополнительных вещей для ребёнка — не всегда необходимость.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.