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Кейт Бланшетт появилась на премьере фильма в топе из столовых ложек

Кейт Бланшетт появилась на премьере фильма в топе из столовых ложек
Кейт Бланшетт
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Актриса приковала к себе всё внимание фотографов. Кейт Бланшетт появилась на премьере фильма «Бордерлендс», в котором исполнила одну из главных ролей. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. 55-летняя звезда удивила поклонников и коллег необычным нарядом, который подобрала для выхода на красную дорожку.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Бланшетт позировала перед фотографами в классических чёрных брюках и в необычном топе, сделанном из серебряных столовых ложек. Обувь для этого образа актриса выбрала на удивление простую – классические лодочки.

На контрасте с топом выглядел и макияж Кейт. Актриса ограничилась лёгкими смоки в серых тонах и помадой нюдового оттенка. И, конечно же, в этот раз не обошлось без фирменных локонов Бланшетт, которые особенно актуально смотрятся на трендовом бобе.

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