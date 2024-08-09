Огненная птица: Рианна появилась в сногсшибательном костюме на карнавале

Певица прилетела на родину. На Барбадосе Рианна главная звезда, поэтому каждый её визит на остров превращается в большой праздник. В этот раз она приехала домой по случаю ежегодного карнавала, посвящённого фестивалю урожая.

Рианна Фото: Кадр из видео

Певица прошлась по улицам Барбадоса в пёстром карнавальном костюме с перьями, сверкающими камнями и стразами. Это один из редких выходов звезды в свет за последнее время. Более того, Рианна посетила карнавал впервые за пять лет. Во время шествия толпа скандировала имя звезды и танцевала вместе с ней.

Сначала приехать на Барбадос артистке не давал коронавирус, а после – она стала мамой во второй раз, поэтому была сосредоточена на уходе за малышом. Постепенно певица возвращается в строй и всё чаще появляется на публике.

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