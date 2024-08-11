Памела Андерсон впервые за долгое время вышла в свет с сыновьями

Семья посетила Неделю моды в Копенгагене. 8 августа Памела Андерсон вместе с сыновьями Диланом и Брэндоном появилась на одном из показов в столице Дании. Это первый за долгое время совместный выход актрисы и её близких в свет.

Памела Андерсон с сыновьями Фото: Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Для посещения Недели моды звезда «Спасателей Малибу» выбрала лёгкий образ с брюками цвета слоновой кости и с классической белой рубашкой. Акцентом наряда стали золотые босоножки с металлическими ремешками, а также жемчужное колье. В этот раз Памела не стала изменять себе и позировала перед камерами без грамма макияжа.

Дилан и Брэндон же появились на показе в повседневных образах с джинсами и широкими льняными брюками. Фотографам удалось подловить милый момент, когда Андерсон и её сыновья сидели в одинаковой позе, закинув ногу на ногу.

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