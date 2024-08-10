Кэти Перри надела бикини ради съёмок клипа: вот как выглядит певица после похудения

Звезда продолжает доказывать, что для женщин нет ничего невозможного. Не прошло и месяца с того момента, как Кэти Перри выпустила клип на первый сингл из своего нового альбома, как уже состоялась премьера ещё одного ролика. В нём Кэти погрузилась в атмосферу пляжа, океана и бесконечной любви к себе.

Кэти Перри Фото: Кадр из видео

Перри продолжает демонстрировать поклонникам результат своего ошеломительного похудения. В последнее время она всё чаще появляется на публике в откровенных нарядах, а специально для съёмок нового клипа примерила трендовое леопардовое бикини, которое идеально подчеркнуло её рельефные формы.

Символично и то, что в песне, на которую был снят ролик, Кэти поёт о любви. Певица рассказывала, что хотела показать всему миру, насколько важно найти человека, который будет любить и принимать тебя таким, какой ты есть, не требуя меняться ради него.

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