Том Брэди поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Париже

Том Брэди прилетел на Олимпийские игры вместе со своей 11-летней дочерью Вивиан. По словам спортсмена, он давно мечтал показать Вивиан столицу Франции, а также окунуться с ней в невероятный мир большого спорта.

Для меня было особенно важно приехать в этот невероятный город с моей дочерью, чтобы она своими глазами увидела самых сильных женщин мира, — поделился Том.

Том Брэди с дочерью Вивиан и Сунисой Ли Фото: Из личного архива Тома Брэди

Брэди отметил, что одними из наиболее впечатляющих видов спорта для него оказались прыжки в воду и гимнастика. Спортсмену и его дочери даже удалось сделать памятный снимок с Сунисой Ли, которая выступает за сборную Соединённых Штатов.

Я не совсем понимал, чего стоит ожидать от Олимпиады в Париже, но наши три дня там оказались просто невероятными. Мы видели спортсменов из разных стран, и я горд, что смог показать своей дочери это удивительное событие, — написал Брэди.

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