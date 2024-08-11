Кэтти Перри рассказала о своём странном, но обязательном ритуале перед сном

Певица признаётся, что без этого не может заснуть. Кэти Перри стала новой героиней рубрики VOGUE о том, что хранится в сумочках знаменитостей. Звезда рассказала, что иногда находит необычное применение для простых вещей. Так, например, валик для одежды она использует в качестве гаджета для очищения ног.

Я клянусь, что просто не могу забраться в кровать, пока не пройдусь валиком против шерсти и пыли по свои ступням, — отметила певица.

Кроме того, Кэти рассказала, что иногда пользуется косметикой и вещами, которые покупает её муж. Отдельную любовь Перри заслужил специальный массажёр для лица с микротоками, который помогает улучшить состояние кожи и избавиться от высыпаний.

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