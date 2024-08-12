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Снова придёт жара: в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Погода в столице совсем скоро наладится. На это указывает обновлённый прогноз Гидрометцентра на неделю.

Во вторник, 13 августа, в столице возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём составит от +18 до +20 градусов.

Теплеть начнёт со среды. 14 и 15 августа столбики термометров поднимутся до +20…+23 градусов, 16 августа потеплеет до +20…+25 градусов. В выходные в Москве прогнозируется жара: 17 августа воздух прогреется до +22…+27 градусов, а 18 августа — до +24…+29 градусов.

Что касается осадков, то со среды будет преимущественно без дождей.

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