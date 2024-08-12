Принц Уильям и Кейт Миддлтон обратились к спортсменам по случаю закрытия Олимпиады

Супруги прервали отпуск ради королевской традиции. Принц Уильям и Кейт Миддлтон так и не появились на Олимпиаде в Париже, однако выпустили обращение к сборной Великобритании. В ролике, который появился на официальном аккаунте королевской семьи, они отметили, что с замиранием сердца следили за каждым выступлением спортсменов.

От каждого, кто в этот раз наблюдал за Играми из дома, мы поздравляем сборную Великобритании! – начала принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Кадр из видео

Вы огромные молодцы. Ваши достижения вдохновляют всех нас. Каждый спортсмен продемонстрировал огромную самоотдачу. Мы вами гордимся, — подхватил её супруг.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сейчас находятся на летних каникулах. Они проводят время вместе c детьми в своём поместье, расположенном неподалёку от Лондона. В ближайшее время пара планирует воздержаться от любых публичных мероприятий.

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