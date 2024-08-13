Стоит прислушаться: спортсменка Илона Махер дала юной болельщице совет о любви к себе

Спортсменка завоевала бронзу на Играх в Париже. Эшли Салливан из США болела за сборную страны на Олимпиаде вместе со своими дочерями: 11-летней Джорджией и 9-летней Мэгги. Девочки играют в юниорских командах по регби, поэтому наблюдать за соревнованиями по этому виду спорта им было особенно интересно.

Два года назад Джорджия сильно переживала из-за своего внешнего вида и была убеждена, что недостойна быть спортсменкой из-за веса. Мама девочки написала письмо Илоне Махер, которая входит в сборную США, с просьбой поддержать Джорджию. Спортсменка действительно ответила, а её послание юной болельщице стоит принять во внимание всем, кто страдает из-за комплексов.

Уже в шестом классе я была больше остальных. Я не понимала почему. Лишь с возрастом ко мне пришло осознание: моё тело создано для того, чтобы быть крепкой и сильной. Джорджия, тебе важно это понять. Признай это и учись ценить себя. Воспринимай своё тело как бесценный подарок природы. Я благодарна тебе за поддержку, и я верю, что ты тоже сможешь добиться всего, о чём мечтаешь, — обратилась Илона к девочке.

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