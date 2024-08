Талисман с сотнями бриллиантов: что значит подвеска Симоны Байлз в виде козла

Спортсменка носит украшение не просто так. На Олимпиаде в Париже Симона Байлз в очередной раз доказала, что заслуживает звания самой титулованной гимнастки в мире. Болельщики называют её G.O.A.T. (Greatest of All Time) of gymnastics, что расшифровывается как «величайшая гимнастка всех времён», а сама аббревиатура в буквальном смысле значит «козёл».

Байлз оценила задумку болельщиков и специально заказала у известнейшего ювелирного бренда Janet Heller Fine Jewelry подвеску в виде сверкающего козлика. Уникальное украшение выполнено из белого золота и украшено 546 бриллиантами.

Симона Байлз Фото: Joe Scarnici/Getty Images

Это что-то вроде талисмана. Каждый раз, когда я надеваю козлика, то знаю, что всё пойдёт прекрасно. А ещё я смотрю на него и думаю: «Боже, это ведь безумие, что я в числе величайших спортсменов всех времён. Я ведь всё ещё просто Симона Байлз из Техаса, которая любит делать сальто», — отметила гимнастка во время пресс-конференции в Париже.

