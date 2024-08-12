Гвен Стефани отменила ближайший концерт из-за травмы

17 августа певица должна была выступить в Атлантик-Сити. Гвен Стефани сделала заявление, что состояние здоровья не позволяет ей выйти на сцену в ближайшее время. 54-летняя звезда отметила, что причиной отмены концерта стала полученная ею травма.

Из-за того, что недавно я получила травму, врачи порекомендовали мне отменить выступление. К сожалению, я не смогу спеть в Атлантик-Сити. Мне очень жаль, но мы планируем всё-таки перенести шоу. В скором времени я объявлю о новой дате, — обратилась Гвен к поклонникам.

Неизвестно, что именно произошло с певицей. Последний раз она появлялась на публике на прошлой неделе. Стефани приехала на Олимпийские игры в Париже и представила свой новый альбом. Тогда Гвен выглядела бодрой, и ничто не указывало на то, что она плохо себя чувствует.

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