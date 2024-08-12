43-летняя Алессандра Амбросио удивила поклонников своей фигурой в бикини

Модель отдыхает на Гавайях. Алессандра Амбросио этим летом решила уехать подальше от шумных мегаполисов. 43-летняя манекенщица улетела практически на край света, где наслаждается белоснежным песком, чистым океаном и зелёными пальмами. Изредка Амбросио делится снимками своего отдыха.

Алессандра Амбросио Фото: Из личного архива Алессандры Амбросио

Алессандра опубликовала фотографию в купальнике. В этом сезоне модель отдаёт предпочтение бикини с абстрактным узором. Перед камерой она позировала в купальнике с тонкими бретелями – такой фасон стилисты называют одним из главных пляжных трендов этого сезона.

Поклонники Амбросио признались, что новые снимки модели ввели их в лёгкий ступор. «Я не верю, что ей 43. Идеальная талия», «Алессандра выглядит словно подросток», «Шикарная фигура», «Результат упорной работы над собой. Браво!» — пишут подписчики под снимком модели.

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