Эксперты рассказали, почему не стоит выкидывать кожуру ананаса

В следующий раз, когда вы будете употреблять ананас, отложите срезанную кожуру в сторону. Она обладает большими преимуществами для здоровья, сообщает Best Natural Recipes.

По словам экспертов, кожуру фрукта можно отварить. В результате выделяется бромелайн — фермент, способный уменьшить задержку воды в организме, снизить уровень воспаления и улучшить пищеварение.

А если добавить в эту смесь имбирь и корицу, можно создать очень эффективный напиток, который поможет в похудении.

Для приготовления смеси кожуру ананаса нужно хорошо промыть. Поставьте кастрюлю с двумя литрами воды на огонь, доведите до кипения, после чего добавьте кожуру. Через пару минут поместите в ёмкость корицу и имбирь и готовьте напиток в течение 15 минут.

Отвар нужно процедить. Пить такой напиток рекомендуется два раза в день — одну чашку утром и одну вечером.

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