Эксперты из Японии назвали продукт, способный предотвратить болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона вызвана потерей нейронов, вырабатывающих дофамин — нейромедиатор, участвующий в контроле движений и мышления. Учёные из Японии утверждают, что один продукт может защитить людей от этого заболевания.

Речь идёт о бурых морских водорослях Ecklonia cava. В рамках исследования мышам с моделью болезни Паркинсона в течение недели давали антиоксиданты, а затем вводили ротенон — природное соединение, встречающееся в корнях нескольких видов растений. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что двигательная функция, сниженная под действием ротенона, восстановилась.

Клеточные эксперименты с использованием модельных клеток болезни Паркинсона также подтвердили эффект Ecklonia cava.

Есть надежда, что Ecklonia cava станет эффективным ингредиентом в профилактике болезни.

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