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57-летняя Хэлли Берри сразила публику наповал, появившись на премьере фильма в прозрачном платье

57-летняя Хэлли Берри сразила публику наповал, появившись в прозрачном платье
Хэлли Берри
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Актриса представила свой новый фильм в необычном образе. Хэлли Берри появилась на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе. Для мероприятия по случаю выхода фильма «Союз» 57-летняя звезда выбрала откровенное полупрозрачное платье из кружева. Длинные рукава, вставки с цветочным узором и вырезы на талии превратили маленькое чёрное платье в главный наряд вечера.

Хэлли Берри

Хэлли Берри

Фото: Charley Gallay/Getty Images

Хэлли сделала укладку, вдохновлённую золотой эпохой Голливуда. Аккуратные локоны на коротких волосах добавили образу драматизма и загадочности. Актриса надела классические лодочки с острым мысом, а в качестве аксессуара выбрала простые серьги-кольца.

Этот дерзкий, но в то же время элегантный наряд стал отсылкой Берри к её роли в легендарном фильме «Женщина-кошка». В июле картине исполнилось 20 лет, однако актриса, которая стала звездой благодаря ей, по-прежнему вполне может претендовать на то, чтобы сняться в ремейке.

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