Крис Хемсворт признался, что отметил день рождения в одиночестве

Актёр отказался от пышного праздника в этот раз. Крису Хемсворту исполнился 41 год. Он рассказал, что не стал закатывать по этому поводу громкую вечеринку и приглашать друзей. Исполнитель главной роли в фильме «Тор» признался, что провёл свой день рождения в одиночестве.

Крис опубликовал ролик, на котором с аппетитом уплетает купленный в ближайшем магазине торт. По словам актёра, у него не было настроения и сил для того, чтобы собирать гостей. Более того, с возрастом он осознал, что рядом остаётся всё меньше близких.

Крис Хемсворт Фото: Из личного архива Криса Хемсворта

Знаете, когда становишься старше, то начинаешь понимать, что людей, которых ты любишь, становится всё меньше и меньше. Вот почему здесь только я. Но не переживайте. Я купил себе вкусный тортик, немного шампанского и включил хорошую музыку, — сказал Хемсворт.

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