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Заблудившийся турист: поклонники не узнали 68-летнего Мела Гибсона на новых кадрах

Заблудившийся турист: поклонники не узнали 68-летнего Мела Гибсона на новых кадрах
Мэл Гибсон
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Актёр появился на церемонии открытия звезды Винса Вона на Голливудской аллее славы. Мел Гибсон пришёл на мероприятие, чтобы поддержать своего друга. 68-летний исполнитель главной роли в фильме «Смертельное оружие» выбрал расслабленный образ для жаркого дня.

Мэл Гибсон и Винс Вон

Мэл Гибсон и Винс Вон

Фото: JC Olivera/Getty Images

Гибсон появился в центре Лос-Анджелеса в белой рубашке с коротким рукавом, шортах и солнечных очках. Поклонники актёра пошутили, что на фото с церемонии он больше похож на заблудившегося туриста, поскольку все вокруг позировали перед камерами в идеальных костюмах и рубашках.

Многие поклонники Мела признались, что из-за седых волос и щетины не узнали его. В последнее время Гибсон отдаёт предпочтение максимально комфортным образам, лишь изредка надевая смокинг и бабочку. Если раньше расслабленный стиль одежды нисколько не ассоциировался у публики с героями боевиков, то теперь пришло самое время разрушить стереотипы и признать, что даже в пляжных шортах можно выглядеть брутально.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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