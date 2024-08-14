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Джон Траволта показал свой шикарный частный самолет

Джон Траволта показал свой шикарный частный самолёт
Джон Траволта
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Актёр привык путешествовать с комфортом. Джон Траволта вместе со своей дочерью побывал на Олимпийских играх в Париже. Путешествие во Францию подошло к концу, и Траволта уже вернулся домой во Флориду. Актёр давно привык летать исключительно частным самолётом.

Джон опубликовал кадры из салона джета, на котором он прибыл из Европы. Удобные кожаные кресла, белоснежная скатерть и бокал вкусного напитка – актёр признаётся, что для него это главные составляющие идеального путешествия.

Джон Траволта

Джон Траволта

Фото: Из личного архива Джона Траволты

Это была поездка папы и дочери в Париж на Олимпийские игры! – подписал Траволта снимок из самолёта.

На протяжении всего путешествия Джон активно поддерживал сборную США. К слову, на каждое соревнование он приходил в элегантном образе, который идеально сочетался с нарядом его дочери.

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