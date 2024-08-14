В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при покупке молока

Молоко богато важными для организма питательными веществами, но в некоторых случаях оно может представлять опасность для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, на что обращать внимание при выборе этого продукта.
Молоко содержит витамин В12, который необходим для нормального кроветворения, жирового обмена и усвоения аминокислот. Оно является источником важного для костей и зубов кальция, а также конъюгированной линолевой кислоты, укрепляющей иммунитет.
При покупке и употреблении молочной продукции эксперты рекомендует обратить внимание на следующие параметры:
- место продажи;
- срок годности;
- состав;
- целостность упаковки;
- консистенция;
- изготовитель;
- вкус и запах.
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