В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при покупке молока

Молоко богато важными для организма питательными веществами, но в некоторых случаях оно может представлять опасность для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, на что обращать внимание при выборе этого продукта.

Молоко содержит витамин В12, который необходим для нормального кроветворения, жирового обмена и усвоения аминокислот. Оно является источником важного для костей и зубов кальция, а также конъюгированной линолевой кислоты, укрепляющей иммунитет.

При покупке и употреблении молочной продукции эксперты рекомендует обратить внимание на следующие параметры:

место продажи;

срок годности;

состав;

целостность упаковки;

консистенция;

изготовитель;

вкус и запах.

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