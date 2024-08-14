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Неожиданное исследование: привлекательные люди живут дольше

Неожиданное исследование: привлекательные люди живут дольше
Привлекательные люди живут дольше
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Учёные Университета штата Аризона и Техасского университета пришли к удивительным результатам — оказалось, что красота может увеличить продолжительность жизни людей. Их выводы опубликованы в журнале Social Science and Medicine.

В исследовании приняли участие более 8,3 тысячи учащихся, за которыми наблюдали с 1957 по 2022 год. Наряду с данными о здоровье, эксперты также собирали фотографии с выпускных альбомов добровольцев.

Внешность участников была ранжирована по шести категориям — от наиболее до наименее привлекательной. Оказалось, что у самых непривлекательных людей вероятность смерти была на 16,8% выше, чем у тех, кто оказался в средних категориях.

Привлекательность может напрямую влиять на продолжительность жизни, поскольку многочисленные исследования показали, что привлекательность имеет генетический компонент.
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