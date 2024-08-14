Экстремальная пара: Кэти Перри и Орландо Блум попрыгали в океан с вертолёта

Супруги активно проводят отдых у океана. Кэти Перри и Орландо Блум отправились в путешествие за поиском острых ощущений. Актёр придумал экстремальное развлечение, которое пришлось по вкусу его жене. Блум нанял вертолёт для того, чтобы попрыгать с высоты в открытый океан. Активность, прямо сказать, опасная, но захватывающая.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Кадр из видео

Исполнитель одной из главных ролей в фильмах «Пираты Карибского моря» сначала прыгал один, однако в конце концов сумел вдохновить супругу на прыжок. Кэти и Орландо вошли в воду, громко смеясь.

Перри опубликовала видео, на котором показала эмоции, которые испытала перед прыжком. Для успокоения певица вела обратный отсчёт. Поклонники Кэти и Орландо признались, что хотели бы присоединиться к их отдыху, а многие отметили, что всегда мечтали попрыгать с вертолёта в океан.

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