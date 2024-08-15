Дженнифер Энистон поделилась своим взглядом на домашний уют

Актриса призналась, что иной раз не чувствует себя хозяйкой в собственном доме. Дело в том, что с Дженнифер Энистон живут собаки, которые привыкли устанавливать свои правила. Так, например, хвостики обожают, когда их хозяйка работает из дома, поэтому делают всё, чтобы она проводила с ними всё свободное время.

Энистон призналась, что для неё именно наличие животных в доме всегда было признаком уюта. Актриса не представляет себя без пушистых, поэтому позволяет им многое. На данный момент у неё есть три питомца, которых зовут Честерфилд, Клайд и Софи.

Собака Дженнифер Энистон Фото: Из личного архива Дженнифер Энистон

По словам Дженнифер, собаки в обязательном порядке принимают участие в её домашних тренировках, помогают ей готовить и наводить порядок. Звезда «Друзей» уверена, что без хвостатых друзей жизнь не та, поэтому для питомцев в доме Энистон всегда есть место.

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