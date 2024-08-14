Всё та же Ханна Монтана: Майли Сайрус удивила переменами во внешности

Звезда посетила выставку Disney «D23». Майли Сайрус появилась на мероприятии в качестве одной из наиболее успешных актрис и певиц, карьера которых началась именно благодаря студии Disney. Поклонники уже привыкли к постоянным перевоплощениям Майли, однако то, что она решила вернуться к естественному образу, стало для них неожиданностью.

Майли Сайрус Фото: Из личного архива Майли Сайрус

31-летняя артистка появилась на выставке в сдержанном образе: чёрном платье в офисном стиле с большими «плечиками». Кроме того, Сайрус вернулась к мягкому тёмному оттенку волос и небрежному каре, которое дополнила светлыми прядями.

Звезда сериала «Ханна Монтана» сфотографировалась с главным символом Disney – Микки Маусом, а после оставила свой «след» на специальной табличке, выразив таким образом искреннюю благодарность студии за то, что у неё появился шанс построить карьеру актрисы и певицы.

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