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Всплеск заболеваемости: в России начался рост числа заболевших COVID-19

Всплеск заболеваемости: в России начался рост числа заболевших COVID-19
Начался рост числа заболевших COVID-19
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Только за последнюю неделю в России заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Постепенный рост числа заболевших эксперты фиксируют на протяжении последних пяти недель. Тем не менее они отмечают, что заболеваемость находится на низких значениях. Сейчас в России по-прежнему доминирует штамм «Омикрон».

На 32-й неделе зарегистрировано 10,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости вырос на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подъём заболеваемости ковидом связан с сезонностью. Такие всплески, как правило, связаны с изменениями в погоде и повышенной активностью людей.

В конце августа и в начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учёбе, также увеличивается число контактов в общественных местах.
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