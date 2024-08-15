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Эксперты рассказали, как часто нужно менять многоразовые бутылки для воды

Эксперты рассказали, как часто нужно менять многоразовые бутылки для воды
Как часто нужно менять многоразовые бутылки
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Многоразовые бутылки для воды, которые часто используют во время тренировок, даже при тщательном мытье могут стать рассадником бактерией. Эксперты рассказали, как часто нужно менять такие ёмкости.

Это зависит от материала. Так, пластиковые бутылки следует заменять как минимум раз в год. Стеклянные тары имеют длительный срок хранения, но могут легко разбиться и поэтому не подходят для людей, ведущих активный образ жизни.

Бутылки из нержавеющей стали прочны, устойчивы к ржавчине и грязи и обычно требуют замены только в случае естественного износа.

Врач профилактической медицины Седрина Колдер объясняет, что существуют определённые предупреждающие знаки, когда бутылку для воды следует заменить — независимо от того, из какого она материала.

Вам следует заменить бутылочку, если она имеет запах, от которого вы не можете избавиться, несмотря на тщательную очистку.

Если пластиковая ёмкость начнёт трескаться, то смело отправляйте её в мусорку. Дело в том, что в трещинах будут размножаться болезнетворные бактерии.

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